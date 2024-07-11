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    Отсюда вопрос. Нахрена нам такие депутаты?! Может изменение миграционной политики надо начинать с них?«На стройке работ...

"ЧЕТВЕРЫХ ПОЙМАЛИ, ДВОЕ ХОДЯТ ГДЕ-ТО": ПЕДОФИЛЫ-МИГРАНТЫ ЕДУТ В "ТУР ПО РОССИИ"

"ЧЕТВЕРЫХ ПОЙМАЛИ, ДВОЕ ХОДЯТ ГДЕ-ТО": ПЕДОФИЛЫ-МИГРАНТЫ ЕДУТ В "ТУР ПО РОССИИ"

Смело обматерив 4-летнего ребенка, Ахмед принялся за его мать. Участковый в возбуждении дела отказал # Чернильница   Друзья, я довольно давно знакомлю вас с интересными историями связанными с приключениями россиян и иностранцев в России.

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