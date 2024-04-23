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В Кировграде полицейские провели беседу с сотрудниками Дворца культуры по защите от действий мошенников

В Кировграде полицейские провели беседу с сотрудниками Дворца культуры по защите от действий мошенников

19 апреля во дворце культуры Кировградского городского округа состоялась встреча старшего инспектора группы по исполнению административного законодательства Межмуниципального отделения МВД России «Кировградское» капитана полиции Натальи Ждановских с сотрудниками и участниками творческих коллективов во Дворце культуры «Металлург».

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