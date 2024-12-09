МО РФ: расчеты гаубиц Д-30 уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье

Расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения морской пехоты Каспийской флотилии группировки войск «Север» уничтожили бронетехнику, укрепленные огневые позиции и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области.
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