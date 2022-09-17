Позитив для оптимистов

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Достойная старость держится на трех китах: правила жизни Виктории Токаревой

Достойная старость держится на трех китах: правила жизни Виктории Токаревой

«Старость — это самая счастливая пора, в этом возрасте уже на все наплевать! Кто любит, кто не любит, кто позвонит, кто не позвонит, кто бросит, кто оставит, и так хорошо.

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