Достойная старость держится на трех китах: правила жизни Виктории Токаревой

«Старость — это самая счастливая пора, в этом возрасте уже на все наплевать! Кто любит, кто не любит, кто позвонит, кто не позвонит, кто бросит, кто оставит, и так хорошо.
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