Вокруг света: Гигантский младенец спит посреди пустыни: Почему его называют Сын Земли и какие смыслы хранит скульптура

По поводу этой скульптуры то и дело возникают споры: реальна она или нет? Огромный младенец, мирно спящий посреди бескрайней пустыни, кажется невероятной мистификацией – уже слишком не вписывается он в окружающее пространство и при этом слишком реалистично выглядит.