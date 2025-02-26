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Царьград

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Потомок Нестора Махно погиб в Гуляйполе

Потомок Нестора Махно погиб в Гуляйполе

Нестор Яланский воевал на стороне ВСУ"Внукам героев Великой Отечественной приходится добивать недобитков".

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