Знаменитый Tesla Cybertruck заметили в центре Москвы. Предварительно, это первый "луноход" от Илона Маска, который доставили в Россию.
МАСКвичи
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Знаменитый Tesla Cybertruck заметили в центре Москвы. Предварительно, это первый "луноход" от Илона Маска, который доставили в Россию.
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