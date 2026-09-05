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Лекция «История русского и британского востоковедения: в чем принципиальная разница?»

Лекция «История русского и британского востоковедения: в чем принципиальная разница?»

На лекции речь пойдёт о британской традиции востоковедения и африканистики, её становлении, ключевых этапах и людях, которые повлияли на формирование научной школы.

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