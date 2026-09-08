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Мировое обозрение

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Налог на вклады в 2026 году: как рассчитать и можно ли не платить

Налог на вклады в 2026 году: как рассчитать и можно ли не платить

Налог на проценты по банковским вкладам стал для россиян постоянной нормой ещё в 2023 году, однако вопросы о том, как он рассчитывается и кому действительно придётся платить, не утихают.

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