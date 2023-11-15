"Как русские это делают?!" В США опять негодуют из-за нового уникального оружия России

фарид сабиров

Сердюков это толстая жирная утка , подстава для всего запада. Когда от типа ( командовал ) весь Западенскими мир ликовал , пи пи пи и здесь всей Российской АРМИИ. А под шум волны прибоя. Армия в тиХаря клепала новое , и что бы они не паниковали и был создан миф.