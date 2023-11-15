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"Как русские это делают?!" В США опять негодуют из-за нового уникального оружия России

"Как русские это делают?!" В США опять негодуют из-за нового уникального оружия России

Илья Гусаров Только за последнюю неделю Россия навсегда приземлила восемь чужих самолетов. Что происходит? Докладываю.

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Комментарии
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Николай Арзамасцев
Это типа Сердюков возродил российский ВПК? Кто бы мог подумать...
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12 час.
фарид сабиров
Сердюков это толстая жирная утка , подстава для всего запада. Когда от типа ( командовал ) весь Западенскими мир ликовал , пи пи пи и здесь всей Российской АРМИИ. А под шум волны прибоя. Армия в тиХаря клепала новое , и что бы они не паниковали и был создан миф.
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7 час.
Бурят Бурятов
Дай бог что бы это было правда, я за новые заводы,,,,
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2 час.

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