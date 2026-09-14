На Украине задержана очередная группа «чёрных трансплантологов» ﻿

Вера МЕЛЬНИК На Западной Украине разгорается очередной скандал – на этот раз речь идёт о разоблачении схемы незаконной продажи органов умерших.
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