🗺❗️Некоторые подвижки фиксируются и в 3700 метрах юго-западнее населённого пункта Разлив в направлении автомагистрали Т0518 "Великая Новосёлка - Богатырь".
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🗺❗️Некоторые подвижки фиксируются и в 3700 метрах юго-западнее населённого пункта Разлив в направлении автомагистрали Т0518 "Великая Новосёлка - Богатырь".