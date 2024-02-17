Зеленский обвинил Запад в отходе ВСУ из Авдеевки

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности лидер киевского режима Владимир Зеленский в качестве причин отхода ВСУ из Авдеевке назвал отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов, пишет РИА Новости.