Зеленский обвинил Запад в отходе ВСУ из Авдеевки

Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности лидер киевского режима Владимир Зеленский в качестве причин отхода ВСУ из Авдеевке назвал отсутствие достаточной помощи от Запада и искусственный дефицит боеприпасов, пишет РИА Новости.
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