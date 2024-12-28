Многодетным объяснили, как отказаться от непригодного участка земли

Перед получением земельного участка по программе поддержки семей необходимо его осмотреть и ознакомиться с документами на него, советует газета «Известия» со ссылкой на экспертов в опубликованном 28 декабря материале.
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