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Руне и Рууд сыграют на ATP 250 в Стокгольме – датчанин порвал ахилл на этом турнире в 2025-м

Хольгер Руне и действующий чемпион Каспер Рууд подтвердили участие в ATP 250 в Стокгольме, который пройдет с 8 по 14 ноября.

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