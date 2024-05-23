«Ъ»: следователей СКР будут судить за рекордные взятки

Дело о рекордных взятках в современной истории России передано в суд. Обвиняемыми являются майор юстиции Марат Тамбиев, руководивший следственный отделом СКР по Тверскому району Москвы, и старший лейтенант Кристина Ляховенко, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах.