«Ъ»: следователей СКР будут судить за рекордные взятки

Дело о рекордных взятках в современной истории России передано в суд. Обвиняемыми являются майор юстиции Марат Тамбиев, руководивший следственный отделом СКР по Тверскому району Москвы, и старший лейтенант Кристина Ляховенко, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах.
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