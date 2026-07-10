Врачи предупредили: в жару +31°C в Нижнем Новгороде опасно пить алкоголь

В Нижнем Новгороде 10 июля прогнозируется жара до +31 градуса. В связи с этим медики напоминают о ключевых правилах безопасности в знойную погоду, соблюдение которых позволит избежать перегрева и ухудшения самочувствия.
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