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Царьград

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Врачи предупредили: в жару +31°C в Нижнем Новгороде опасно пить алкоголь

Врачи предупредили: в жару +31°C в Нижнем Новгороде опасно пить алкоголь

В Нижнем Новгороде 10 июля прогнозируется жара до +31 градуса. В связи с этим медики напоминают о ключевых правилах безопасности в знойную погоду, соблюдение которых позволит избежать перегрева и ухудшения самочувствия.

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