Глава МИД Франции Сежурне: французы не будут умирать за Украину

Глава МИД Франции Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter в ответ на вопрос радиослушателя о том, помнит ли президент республики Эммануэль Макрон, что именно он был избран французами президентом, а не Владимир Зеленский, заявил, что все усилия Парижа нацелены на избежание войны и Франция пытается помешать России победить, при этом «не ведя с ней войну».