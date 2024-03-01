Глава МИД Франции Сежурне: французы не будут умирать за Украину

Глава МИД Франции Стефан Сежурне в эфире радиостанции France Inter в ответ на вопрос радиослушателя о том, помнит ли президент республики Эммануэль Макрон, что именно он был избран французами президентом, а не Владимир Зеленский, заявил, что все усилия Парижа нацелены на избежание войны и Франция пытается помешать России победить, при этом «не ведя с ней войну».
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