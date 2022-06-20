Гей - жених, сплясавший на кресте, стал участником Петербургского Международного Экономического Форума!

В этом году вражеский Запад напрочь проигнорировал Петербургский международный экономический форум и чтобы заполнить образовавшуюся пустоту в шикарных залах для разговоров на международную конференцию стали приглашать на всё согласных гостей с весьма подозрительной репутацией и шальным прошлым.
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