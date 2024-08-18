Фиолетовый супергерой: почему баклажан - ваш новый любимый овощ?

Польза для здоровья: Богат антиоксидантами: Баклажан - кладезь антиоксидантов, таких как антоцианы, которые борются со свободными радикалами, защищая клетки от повреждений и снижая риск хронических заболеваний.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии