83 судебные экспертизы, 80 допросов, 25 обысков, 11 опознаний: на Кузбассе медработников, выводивших пациентов из абстиненции, обвиняют в создании ОПГ

В пресс-службе СК Кемеровской области сообщили, что в январе 2022 года двое граждан без высшего медицинского образования и лицензии по «психиатрии-наркологии» объединились, чтобы незаконно оказывать медицинские услуги пациентам с абстинентным синдромом после алкогольного и наркотического опьянения.
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