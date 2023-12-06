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Медицинская Россия

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Свежие комментарии

  • Павел К
    Баб надо заставлять рожать. В стране и так людей не хватает. Но и на воспитание детей власть должна направить все силы.В Иркутске женщин...

83 судебные экспертизы, 80 допросов, 25 обысков, 11 опознаний: на Кузбассе медработников, выводивших пациентов из абстиненции, обвиняют в создании ОПГ

В пресс-службе СК Кемеровской области сообщили, что в январе 2022 года двое граждан без высшего медицинского образования и лицензии по «психиатрии-наркологии» объединились, чтобы незаконно оказывать медицинские услуги пациентам с абстинентным синдромом после алкогольного и наркотического опьянения.

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