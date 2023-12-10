Дураков мучат: у Запада кончились деньги и оружие для Украины

Западные государства, поддерживающие режим Зеленского оружием и деньгами, в последние недели едва ли не одновременно зачастили с сообщениями о внутриполитических и иных трудностях, из-за которых дальнейшая денежная «подпитка» Киева может сильно уменьшиться, задержаться или вовсе приостановиться.