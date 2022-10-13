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«Чаша терпения переполнилась»: Россия продолжает наносить удары по инфраструктуре Бандеростана

«Чаша терпения переполнилась»: Россия продолжает наносить удары по инфраструктуре Бандеростана

Первая ответка не стала разовой акцией, прекрасно.Взрывы слышны в Киеве ("городской голова" Виталий Кличко перманентно призывает всех киевлян отправиться в убежища), Днепропетровской (Криворожская ТЭС, 3-я по мощности на Украине - всё), Львовской (четыре станции "Укрэнерго" - всё; от двух из них "ничего не осталось", по словам председателя местной зеленской администрации Максима Козицкого), Винницкой (накрылась медным тазом Ладыжинская ТЭС), Одесской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Черкасской, Полтавской, Ровненской, Тернопольской, Харьковской, Сумской, Черниговской, Кировоградской, Николаевской областях.

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