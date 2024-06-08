Бумеранг вернулся: саму Америку используют так, как она привыкла использовать других

В Америку пришла карма, причём самым неожиданным образом. Вот как их сенаторы в Вашингтоне говорят, что очень рады тому, как борьба с Россией идёт чужими руками и за счёт армии другой страны – ну, кто бы мог подучать, что примерно то же самое начнётся с Америкой! Любимый союзник США на Ближнем Востоке, такое ощущение, что просто «потребляет» Америку как некий ресурс.