MES Holds a Recovery as Breadth Improves — Can Tech Join Repair? Micro E-mini S&P 500 Index Futures CME_MINI:MES1! SITCo_ MES Holds a Recovery as Breadth Improves — Can Technology Join the Repair? Thursday Review → Friday, October 9 Market Regime: Mixed / Fragile Repair with Sector Rotation Systemic Stress: Not confirmed Confidence: Moderate Thursday delivered the downside sequence outlined in our conditional map.
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