Женщина погибла в Горловке в результате обстрела ВСУ

В селе Горловка после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла местная жительница. Об этом 30 августа сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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