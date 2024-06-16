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Увеличили сроки наказания для азербайджанцев, избивших женщин в городе Екатеринбурге

Увеличили сроки наказания для азербайджанцев, избивших женщин в городе Екатеринбурге

В городе Екатеринбурге Свердловский областной суд изменил сроки наказания для двух уроженцев Азербайджанской Республики, которые ранее были признаны виновными в нескольких преступлениях, в том числе нападении на девочку и ее маму-педагога.

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Комментарии
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Однако, печально смотреть на наше правосудие. Если обвинение затребовало ужесточить, это не означает ещё по полгода прибавить.
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1 час.
Ирина
А посмотрите какая у этого Сулеймана физиономия! Злой, как собака!!! Гнать всю их свору из России, а этому бабуину и его бабуинке лет по 8 отсидки на рыло!
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34 мин.
Андрей Тихонов
У этих обезьян минимум должен быть 25, даже за бесплатный проезд в троллейбусе
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30 мин.

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