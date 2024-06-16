Увеличили сроки наказания для азербайджанцев, избивших женщин в городе Екатеринбурге

Однако, печально смотреть на наше правосудие. Если обвинение затребовало ужесточить, это не означает ещё по полгода прибавить.

Ирина

А посмотрите какая у этого Сулеймана физиономия! Злой, как собака!!! Гнать всю их свору из России, а этому бабуину и его бабуинке лет по 8 отсидки на рыло!