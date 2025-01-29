Матвиенко: главной смысловой доминантой наступившего года является 80-летие Победы

Ее значение в судьбе страны переоценить невозможно, отметила председатель Совфеда Главной смысловой доминантой наступившего года является 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, заявила Валентина Матвиенко.
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