Американские СМИ: Пентагон на пределе, а Хегсету – хоть разорвись!

В американском военном ведомстве бьют тревогу. Его высокопоставленные сотрудники все больше склоняются к мнению о том, что долгие годы позволявший себе расточительно расходовать ресурсы арсеналов и армейских баз дядя Сэм серьезно переоценил собственный потенциал и надорвался.
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