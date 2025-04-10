Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

66 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Ха ха ха , я  ВАС УМОЛЯЮ , это они  ИМЕННО СЕБЕ  такую  ХРЕНЬ ПРОПИСАЛИ ,  так как уже  ВЕСЬ МИР СМЕЁТСА  с  ГЕЙРОПЕЙ...Трибунал в Гааге ...
  • Гарий Щерба
    ГЕЙРОПЕЙСКИЕ  НЕДОНОСКИ  уж напрочь с  КАТУШЕК СЛЕТЕЛИ ....!!!«Путин не станет ...
  • Гарий Щерба
    Оооо ,  НАЦИСТСКИХ  ДЕРЖИМОРД ОТПРАВЛЯЮТ  на  МЯСО ...!!!Сотрудники ТЦК ма...

Американские СМИ: Пентагон на пределе, а Хегсету – хоть разорвись!

Американские СМИ: Пентагон на пределе, а Хегсету – хоть разорвись!

В американском военном ведомстве бьют тревогу. Его высокопоставленные сотрудники все больше склоняются к мнению о том, что долгие годы позволявший себе расточительно расходовать ресурсы арсеналов и армейских баз дядя Сэм серьезно переоценил собственный потенциал и надорвался.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх