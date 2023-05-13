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Онищенко дал советы школьникам, готовящимся сдавать ЕГЭ

Онищенко дал советы школьникам, готовящимся сдавать ЕГЭ

О том, как справиться с тревожностью перед экзаменами и успешно их сдать, рассказал в авторской программе на радио Sputnik академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

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