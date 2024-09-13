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Мария Захарова посадила сосновые саженцы на экологической акции в Балашихе

Мария Захарова посадила сосновые саженцы на экологической акции в Балашихе

Экологическая акция «День в лесу. Сохраним лес вместе» стартовала в Подмосковье 13 сентября. Одной из первых присоединившихся к мероприятию стала дипломат Мария Захарова, которая лично высадила около 10 молодых сосен.

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