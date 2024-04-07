Благовещение Пресвятой Богородицы в Крестопоклонную неделю

Человек исповедует: «Я прах и пепел», а Христос говорит ему: «Я сказал: вы — боги», и «вы друзья Мои» Как дивно, что в этом году мы празднуем Благовещение Божией Матери в Крестопоклонную Неделю! Благовещение — Воплощение Сына Божия, и оно раскрывается в полноте в Кресте и Воскресении.