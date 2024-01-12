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"Я знаю кто предаст Путина"

"Я знаю кто предаст Путина"

Когда стало понятно, что контрнаступ противника провалился, и Россия семимильными шагами идет к своей победе, активизировались отдельные представители политической и финансовой элиты России, которые с первых дней CBO выступают за так называемый "похабный мир".

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