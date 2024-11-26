Стратегию Байдена по Украине назвали сомнительной

Подход действующего президента США Джо Байдена в отношении поддержки Украины разоблачает безответственность его администрации и ставит под сомнение стратегическое мышление американского лидера, пишет журнал National Review (NR).
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