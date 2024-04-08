Россия рассчитывает на наличие инстинкта самосохранения у стран НАТО

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в понедельник, 8 апреля, заявил, что Россия рассчитывает на то, что в вопросе отправки войск на Украину у НАТО сработает инстинкт самосохранения, – сообщает ТАСС.
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