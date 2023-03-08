Ничушкин впервые с 2013 года набрал 4 очка в матче НХЛ – 1+3 с «Сан-Хосе». У него 32 балла в 33 играх

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Валерий Ничушкин впервые с 2013 года набрал 4 очка в матче НХЛ – 1+3 с «Сан-Хосе». «Колорадо» разгромил «Шаркс» (6:0) в матче регулярного чемпионата.