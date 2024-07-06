В Германии льготы для иностранцев назвали дискриминацией

Дискриминацией граждан назвала налоговые льготы для иностранных работников, предусмотренные в принятом правительством пакете стимулов, представитель ХДС/ХСС по вопросам экономической политики Юлия Клёкнер, 6 июля пишет газета Munchner Merkur.
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