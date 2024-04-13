Полянский раскритиковал Кисиду за обвинение России в ядерной угрозе

Первый заместитель постоянного представителя России в Организации объединенных наций (ООН) Дмитрий Полянский назвал позорным обвинение России в ядерной риторике и угрозах со стороны премьер-министра Японии Фумио Кисиды.
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