Глава Пентагона: страны Европы должны сами обеспечивать свою безопасность

Лидеры Европы должны взять на себя главную ответственность за обеспечение своей безопасности. Об этом 13 февраля заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного совещания министров обороны стран — членов НАТО глава Пентагона Пит Хегсет.