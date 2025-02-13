Глава Пентагона: страны Европы должны сами обеспечивать свою безопасность

Лидеры Европы должны взять на себя главную ответственность за обеспечение своей безопасности. Об этом 13 февраля заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогам очередного совещания министров обороны стран — членов НАТО глава Пентагона Пит Хегсет.
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