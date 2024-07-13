Благоустроить территории вокруг 41 транспортного объекта планируется в Москве в 2024 году

В Москве продолжается активная работа по благоустройству городского пространства. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале, до конца текущего года планируется благоустроить территории около 41 транспортного объекта.
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