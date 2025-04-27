Психолог дала совет по рациональным покупкам

Чтобы перестать бесконтрольно тратить деньги, нужно заниматься своим финансовым мышлением, записывать свои расходы и анализировать их, рассказала «Известиям» 27 апреля психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии