Китай представил первую в мире систему на основе МРТ для чтения и модуляции работы мозга

Медработник обучает пациента использованию устройства с интерфейсом мозг-компьютер / © Xinhua Платформа объединяет в единую технологическую систему регистрацию и расшифровку сигналов мозга, его нейромодуляцию и оценку результатов воздействия.
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