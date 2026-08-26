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Китай представил первую в мире систему на основе МРТ для чтения и модуляции работы мозга

Китай представил первую в мире систему на основе МРТ для чтения и модуляции работы мозга

Медработник обучает пациента использованию устройства с интерфейсом мозг-компьютер / © Xinhua  Платформа объединяет в единую технологическую систему регистрацию и расшифровку сигналов мозга, его нейромодуляцию и оценку результатов воздействия.

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