Фанаты Бритни Спирс остановили взлет новой песни Джастина Тимберлейка

Поклонники американской певицы Бритни Спирс помешали взлету песни Джастина Тимберлейка Selfish («Эгоистичный»), подняв одноименный трек исполнительницы на первое место в чартах стриминговой площадки Apple Music.
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