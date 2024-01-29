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Фанаты Бритни Спирс остановили взлет новой песни Джастина Тимберлейка

Фанаты Бритни Спирс остановили взлет новой песни Джастина Тимберлейка

Поклонники американской певицы Бритни Спирс помешали взлету песни Джастина Тимберлейка Selfish («Эгоистичный»), подняв одноименный трек исполнительницы на первое место в чартах стриминговой площадки Apple Music.

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