Модернизированный седан Lucid Air похвастал рекордной эффективностью[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Электромобиль Lucid Air встал на конвейер в 2021 году, причем первыми в производство пошли самые дальнобойные и дорогие модификации.
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