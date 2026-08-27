Бывший замглавы МЧС Кубани Симоненко отверг обвинения в покушениях на убийство

Бывший замглавы МЧС Кубани Симоненко отверг обвинения в покушениях на убийствоБывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко заявил, что не считает себя виновным по делу о покушениях на убийство.