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Живая Кубань

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Бывший замглавы МЧС Кубани Симоненко отверг обвинения в покушениях на убийство

Бывший замглавы МЧС Кубани Симоненко отверг обвинения в покушениях на убийство

Бывший замглавы МЧС Кубани Симоненко отверг обвинения в покушениях на убийствоБывший заместитель начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко заявил, что не считает себя виновным по делу о покушениях на убийство.

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