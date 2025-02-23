Если на досрочных выборах в парламент ФРГ победит блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который, согласно опросам, является наиболее популярным, а новым канцлером станет Фридрих Мерц, российско-немецкие отношения могут еще больше ухудшиться.
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