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Политолог Шпетле: назначение Мерца канцлером ФРГ ухудшит отношения с Россией

Политолог Шпетле: назначение Мерца канцлером ФРГ ухудшит отношения с Россией

Если на досрочных выборах в парламент ФРГ победит блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который, согласно опросам, является наиболее популярным, а новым канцлером станет Фридрих Мерц, российско-немецкие отношения могут еще больше ухудшиться.

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