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Форвард «Сент-Луиса» Никита Александров дебютировал в НХЛ: 2 броска, 2 хита и блок за 9:31 в игре с «Сан-Хосе»

Форвард Никита Александров дебютировал в НХЛ за «Сент-Луис». 22-летний российский нападающий принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе» (5:2).

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