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Царьград

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Кристина Лютова вышла в основную сетку турнира US Open

Кристина Лютова вышла в основную сетку турнира US Open

16-летняя Кристина Лютова впервые вышла в основную сетку турнира «Большого шлема» на US Open, победив в финале квалификации Мартину Кубко со счетом 6:4, 6:0.

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