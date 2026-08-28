Кристина Лютова вышла в основную сетку турнира US Open

16-летняя Кристина Лютова впервые вышла в основную сетку турнира «Большого шлема» на US Open, победив в финале квалификации Мартину Кубко со счетом 6:4, 6:0.
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