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«Перехват» на саммите ШОС или что говорят жесты, Путина, Си и Моди

«Перехват» на саммите ШОС или что говорят жесты, Путина, Си и Моди

После традиционной групповой фотографии лидеров Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке внимание зрителей привлек короткий эпизод с Владимиром Путиным, Нарендрой Моди и Си Цзиньпином.

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