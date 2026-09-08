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Владимир Плотников: народная программа «Единой России» поддержит сельхозпроизводителей

Владимир Плотников: народная программа «Единой России» поддержит сельхозпроизводителей

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников заявил о новых мерах поддержки сельхозпроизводителей, которые заложены в Народной программе «Единой России».

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